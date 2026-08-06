Die Regierung wird von Saudi-Arabien unterstützt. Der Konflikt des Nachbarlandes mit den Huthi war vor einigen Wochen mit Luftangriffen in der Hauptstadt Sanaa, die von den Huthi kontrolliert wird, erneut eskaliert. Im Bürgerkrieg herrschte seit 2022 eine inoffizielle Waffenruhe. Es besteht Sorge, dass der Konflikt im Jemen neu aufflammen könnte. Die Huthi haben jüngst auch mehrere saudische Schiffe angegriffen oder zu Kurswechseln gezwungen./jot/DP/zb