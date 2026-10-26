Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz erklärte auf X, das Treffen der Mitglieder des Mekka-Pakts in Teheran sei ein wichtiges Signal: Dabei gehe es nicht nur um die Anerkennung, dass der Iran auch zukünftig eine zentrale Rolle in der Region spiele. Gerade die Golf-Staaten hätten wegen der Schäden an eigener Infrastruktur grosses Interesse, eine weitere kriegerische Eskalation zu vermeiden. Auch Pakistan wirkt aus Eigeninteresse - etwa seiner starken Abhängigkeit von Energielieferungen vom Golf - auf eine diplomatische Lösung hin.