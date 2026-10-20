Nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sind mit Blick auf den Investitionsgipfel der Bundesregierung bereits Zusagen für Investitionen von mehr als 225 Milliarden Euro gemacht worden. Sie betonte im Deutschlandfunk zudem, dass darin nur Projekte mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro enthalten seien. In welchem Zusammenhang die Zusagen genau stehen und ob welche davon auch unabhängig vom Investitionsgipfel getätigt wurden, blieb zunächst offen.