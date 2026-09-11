Wie die Nachfolge konkret geregelt wird, ist laut dem 66-Jährigen noch offen. Neben Lüthi gehören Firmengründer Walter Kamm und der Berner Unternehmer Beat Zaugg zu den Aktionären. Da Kamm und Zaugg keine Kinder hätten, sei eine Beteiligung des Managements eine von mehreren Möglichkeiten. Für seinen eigenen Anteil könne er sich auch eine familieninterne Lösung vorstellen.