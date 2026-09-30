Infolge des Iran-Kriegs und der Spritpreise auf Rekordniveau könnte die Inflationsrate in Deutschland im September über die Marke von drei Prozent steigen - und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2023. Neue Daten zur Teuerung legt das Statistische Bundesamt an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) vor. Für August hatte die Behörde eine Rate von 2,9 Prozent errechnet. In Deutschland waren die Verbraucherpreise zuletzt im Dezember 2023 stärker gestiegen, damals um 3,7 Prozent.