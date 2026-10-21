In den 30 Jahren, in denen er seine Kanzlei aufgebaut habe, habe er nur seinen Klienten und unserem Gesetz Rechenschaft geschuldet, fuhr Wyssmann auf Deutsch fort. Als Bundesrat müsse man auch auf die Situation der Bevölkerung, das Kollegium, das Parlament, die Medien und weitere Akteure Rücksicht zu nehmen. Lange habe er sich überlegt, ob er dazu bereit sei und sei zum Schluss gekommen: «Ich bin es.»