BILLANCOURT (awp international) - Der Autobauer Renault trennt sich von einem Teil seiner Anteile an Nissan . Aktien im Wert von bis zu 765 Millionen Euro sollen an den japanischen Autokonzern veräussert werden, teilte das französische Unternehmen am Dienstag in Boulogne-Billancourt mit. Umgesetzt werden soll der Schritt an diesem Mittwoch. Insgesamt will Renault bis zu 211 Millionen Anteilsscheine verkaufen, was laut Mitteilung rund 5 Prozent des Grundkapitals von Nissan entspricht. Die Aktien gehören zu einem Paket, das Renault vor gut einem Monat in eine französische Treuhandgesellschaft verschoben hatte.

12.12.2023 09:22