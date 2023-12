Das Bewerberfeld der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur wird kleiner. Der Gouverneur des US-Bundesstaats North Dakota, Doug Burgum, stieg am Montag aus dem Rennen aus, wie er in einer Mitteilung bekanntgab. Burgum galt ohnehin nicht als aussichtsreicher Kandidat - der 67 Jahre alte Republikaner war landesweit wenig bekannt. In parteiinternen Umfragen lag er zuletzt bei weniger als einem Prozent. Er nahm an den ersten beiden TV-Debatten der Republikaner teil, für die dritte konnte er sich schon nicht mehr qualifizieren. Burgums Ausstieg kommt nun kurz vor der vierten TV-Debatte am Mittwoch (Ortszeit).

04.12.2023 18:16