Tatsächlich wird ein mit der Lebenserwartung im Verhältnis 2:1 steigendes Rentenalter empfohlen, so dass die Regelaltersgrenze bis 2041 um etwa sechs Monate auf 67,5 Jahre angehoben würde. Und bei der «Rente mit 63» sollen die, die kurz davor sind und damit geplant haben, von Regeln zum «Vertrauensschutz» profitieren, wie Bas bereits betonte. Verbesserungen sind zudem in belastenden Berufen geplant. Sonst bliebe Betroffenen künftig der Weg zur Rente mit Abschlägen. Die Grenze für die bestehende Rente mit Abschlägen nach 35 Berufsjahren soll von 63 auf 64 Jahre steigen.