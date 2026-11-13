Die übrigen Bereiche besetzt der NDB mit eigenen Kaderleuten und einem Neuzugang: Die NDB-Vizedirektoren Roger Thommen und Christian Sigrist, bisher Co-Leiter Prävention, führen neu den Bereich Operationen. Christian Strehler, bisher stellvertretender Chef Mission Support & Innovation, übernimmt Ressourcen und Sicherheit. euer Chef Polizeisysteme und Identifikation wird Fedpol-Vizedirektor Emre Ertan, der dort bisher für Fahndungs- und Biometriesysteme zuständig war.