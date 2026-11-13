Künftig gliedert sich der NDB in vier statt sechs Bereiche, weshalb alle Führungsstellen neu ausgeschrieben worden waren. Zum neuen stellvertretenden Direktor und Chef des Bereichs Governance ernannte der Bundesrat Pascal Porchet, bisher Leiter des Bündner Amtes für Militär und Zivilschutz sowie des kantonalen Führungsstabes.
Die übrigen Bereiche besetzt der NDB mit eigenen Kaderleuten und einem Neuzugang: Die NDB-Vizedirektoren Roger Thommen und Christian Sigrist, bisher Co-Leiter Prävention, führen neu den Bereich Operationen. Christian Strehler, bisher stellvertretender Chef Mission Support & Innovation, übernimmt Ressourcen und Sicherheit. euer Chef Polizeisysteme und Identifikation wird Fedpol-Vizedirektor Emre Ertan, der dort bisher für Fahndungs- und Biometriesysteme zuständig war.
(AWP)