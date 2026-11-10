Thune soll Republikaner im Senat weiter anführen

Jordan setzte sich nun in der Wahl gegen Steve Scalise durch, der bisher die Nummer zwei der Republikaner im Repräsentantenhaus ist. Nach der verheerenden Niederlage bei den Midterms vor einer Woche waren in der Partei Forderungen nach einem Führungswechsel laut geworden. Im neuen Kongress müssen sich die Republikaner gegen eine komfortable Mehrheit der Demokraten stemmen - das genaue Kräfteverhältnis bleibt wegen laufender Auszählungen unklar.