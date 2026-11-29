Politologe Urs Bieri von gfs.bern sprach im Schweizer Radio SRF von einer «Ja-Tendenz». Verschiedene Zeichen deuteten Richtung Ja. Noch gebe es aber noch relativ wenige Zahlen aus der Westschweiz, die bei dieser Vorlage wohl etwas kritischer eingestellt sei als die Deutschschweiz. «Es könnte aber für ein Ja reichen», sagte Bieri.