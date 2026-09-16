Für den Aufbau der Schweizer Bank und den Ausbau des hiesigen Markts will Revolut mehr als 150 Millionen Franken investieren. Die Mittel sollen in die Entwicklung neuer Produkte wie auch die Schaffung lokaler Arbeitsplätze gehen. Dazu kämen Erweiterungen auf Verwaltungsrats- und Führungsebene, heisst es. Heute beschäftigt die Neobank in Zürich bereits rund 30 Angestellte, die Zahl dürfte mit einer Banklizenz wohl klar steigen.