Wie die Rhätische Bahn am Samstag mitteilte, versammelte sich an der Eröffnungsfeier auf 1800 Metern über Meer nahezu die gesamte Bündner Politelite. Nebst der Kantonsregierung in corpore waren auch die meisten Bündner Bundesparlamentarierinnen und Parlamentarier anwesend. Als Ehrengast hatte sich Bundesrat Albert Rösti angemeldet. Highlight der Eröffnung war eine Tunnelshow in der neuen Röhre.