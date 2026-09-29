Und wann hofft er, dass die Fähre wieder fahren kann? «Es wird länger kräftig regnen müssen - bis der Pegelstand wieder halbwegs normal und der Rhein befahrbar ist, dauert es noch lange.» Das werde frühestens nächste Woche sein. «Es ist, wie es ist - wir können die Sache nicht beeinflussen.» Die beiden Brüder führen den Fährbetrieb nur als Nebentätigkeit, sie haben noch andere Hauptjobs. Ihr 76-jähriger Vater arbeite hingegen noch voll in dem Unternehmen.