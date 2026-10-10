Auch nach seinem Abgang wolle sich Dürr weiterhin für eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes einsetzen. Bei einem Nein zur entsprechenden Vorlage Ende November drohe eine Abwanderung «etlicher Rüstungskonzerne», warnte er. Eine Verlagerung des Zürcher Rheinmetall-Standorts nach Deutschland wäre finanziell kaum ein Problem. Er habe die Kosten für einen solchen Schritt bereits einmal durchgerechnet. Der Konzern würde diese so wenig spüren, «dass er nicht einmal mit der Wimper zuckte».