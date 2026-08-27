Knotenpunkt für Verteidigungstechnologie

Geplant sind neben dem Ausbau des Rheinmetall-Werks in Kassel auch der Aufbau eines zentralen Logistik- und Trainings-Standortes sowie eines Drohnentestzentrums. Perspektivisch sollten durch die Investitionen mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze an den Standorten in Kassel und Calden entstehen, hiess es. Hinzu komme das bereits Anfang August vorgestellte Hessische Drohnenkompetenzzentrum, das vom Land mit weiteren acht Millionen Euro gefördert wird und das von der Technischen Universität Darmstadt betrieben werden soll. Mit dem «Defence Hub Nordhessen» bekenne sich das Land auch klar zum Kassel Airport, erklärte Ministerpräsident Rhein.