Derzeit arbeiteten an dem Rheinmetall-Standort rund 2.200 Menschen. «Wir werden in den nächsten eineinhalb Jahren wahrscheinlich auf eine Grössenordnung von 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufwachsen.» In dem neuen Zentrum in Calden sollen nach derzeitiger Planung mindestens 130 Menschen tätig sein, potenziell könnten es dort rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden. Im Werk Kassel soll die Belegschaft von derzeit 2.200 auf mehr als 3.000 Beschäftigte wachsen. Insgesamt will Rheinmetall sein Personal bis 2029 von etwa 35.000 auf rund 70.000 Beschäftigte verdoppeln.