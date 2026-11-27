Deutschlands grösster Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine mittelfristigen Ziele erwartungsgemäss gesenkt. 2030 peilt Rheinmetall nur noch einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro an, wie das im Dax notierte Unternehmen am Freitag anlässlich eines Kapitalmarkttags in Hamburg mitteilte. Ursprünglich standen rund 45 Milliarden Euro im Plan. Analysten hatten den Düsseldorfern zuletzt aber ohnehin im Schnitt nur 36,8 Milliarden Euro zugetraut und eine Zielsenkung antizipiert. Die operative Marge erwartet Rheinmetall nun bei rund 20 Prozent, nachdem bisher mehr als 20 Prozent anvisiert waren. Hier rechnen die Fachleute mit 20,1 Prozent.