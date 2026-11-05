Rheinmetall hat die Prognosen für das laufende Jahr erneut gekappt. Wegen Verzögerungen im Projekt Arminius rund um die Modernisierung der Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr könne 2026 nicht mehr mit dem entsprechenden Auftragseingang gerechnet werden, teilte Deutschlands grösster Rüstungskonzern bereits am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Ausserdem sei im Geschäft mit Artilleriemunition absehbar, dass es zu Verzögerungen bei Losabnahmen kommen werde und sich Umsätze ins neue Jahr verschieben. Die Rheinmetall-Aktie brach daraufhin am Donnerstag zunächst ein.