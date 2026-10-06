Man habe sich grundsätzlich zu wesentlichen Eckpfeilern geeinigt, erklärte ein Rheinmetall-Sprecher. Es sei das gemeinsame Ziel, dass Alstom-Mitarbeiter künftig bei der Rheinmetall Landsysteme am Standort Kassel eine Beschäftigung finden können. Details würden derzeit noch verhandelt. Laut IG Metall müssen noch zahlreiche Details des Übergangs geregelt werden, gegen den es zunächst auch Proteste gegeben hatte.