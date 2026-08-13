Gearbeitet wird unter anderem an Gleisen und Weichen in Friesenheim und Lahr, an neuer Signaltechnik zwischen Friesenheim und Orschweier sowie an einer Brücke bei Orschweier. Weitere Sperrungen auf der Rheintalbahn sind für die Wochenenden 18. bis 21. September und 2. bis 5. Oktober geplant./mah/DP/zb