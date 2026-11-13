Richemont habe zur ersten Jahreshälfte «brillante» Resultate vorgelegt, zeigt sich auch ZKB-Analyst Gian Marco Werro von der Zahlenvorlage überzeugt. Die hohe Profitabilität sei Beweis dafür, dass der Konzern diese mit einem starken operativen Hebel auf ein nächstes Niveau heben könne. Werro geht auch in Zukunft von einem anhaltend organischen Wachstum im Schmucksegment aus, mit positiven Auswirkungen auf die Margen.