Richemont habe im ersten Quartal ein «stratosphärisches» Umsatzwachstum erzielt und bewege sich damit in der Luxusgüterbranche in einer eigenen Liga, hält Manuel Lang von der Bank Vontobel fest. Besonders stark habe sich das Geschäft in Amerika sowie jenes in Japan entwickelt, dort allerdings von einem niedrigen Vorjahresniveau aus. Ein Wermutstropfen sei allerdings der Umsatzrückgang mit Uhren in Grosschina (China, Hongkong, Macau).