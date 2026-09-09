«Die Stärke von Richemont beruht seit jeher auf der Kontinuität, die sich aus der engen Einbindung der Familie ergibt, auf einer strengen Unternehmensführung sowie auf einem standhaften Bekenntnis zu Kreativität und Handwerkskunst», hält der Richemont-Chef weiter fest. Nun soll Anton die «kreativen und produktbezogenen Prioritäten» in der Gruppe gewährleisten.