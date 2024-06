Auch wenn die Spitzenlöhne rückläufig waren, stieg die Entlöhnung für die gesamte Geschäftsleitung (Senior Executive Committee) klar an. Alle Geschäftsleitungsmitglieder erhielten zusammen 32,29 Millionen Franken und damit rund 4 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Dies erklärt sich vor allem durch die grössere Anzahl an Mitgliedern in der Konzernleitung. Diese stieg innert Jahresfrist um drei auf sieben an.