Uhrenverkäufe überraschen

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, und der EBIT lag sogar deutlich über dem Konsens. Allerdings blieb das wichtige Schmuckgeschäft im ersten Halbjahr (+18 Prozent auf 9,1 Mrd) hinter den Erwartungen zurück. Hinzu kommt, dass sich das Wachstum im zweiten Quartal verlangsamt hat (+15 Prozent).