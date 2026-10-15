De Beers in der Krise

Der Verkauf von De Beers erfolge zu einer Zeit, in der sich die Nachfrage nach Edelsteinen von einer der tiefgreifendsten Krisen erhole, welche die Branche gesehen habe, so der Bericht weiter. Belastend sei aber nach wie vor, dass das Angebot synthetisch hergestellter Edelsteine zunehme.