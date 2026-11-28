Das Gericht kam laut einem Bericht von Radio SRF zum Schluss, dass ein Vertrag zwischen Montblanc und einem lokalen Subunternehmen bloss vorgeschoben worden sei. In Wahrheit hätten direkte Arbeitsverhältnisse bestanden. Montblanc müsse daher sechs Arbeiter des Zulieferers rückwirkend fest anstellen und ihnen Löhne nachzahlen. Die vorwiegend aus Pakistan stammenden Männer hatten dem Bericht zufolge 2024 ihre Arbeit verloren, als die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmen beendet wurde.