Die zuletzt in der Statistik positive Dynamik sei für die Uhrenhersteller dennoch ermutigend, schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar. Dabei verteile sich das Wachstum auf alle Preisklassen, wobei die anhaltend überdurchschnittlich gute Entwicklung in den günstigeren Segmenten darauf hindeute, dass die Konsumenten nach wie vor zurückhaltend seien.