Das Einlenken in die Umlaufbahn klappte ersten Informationen von SpaceX zufolge nach Plan. Rund eine Stunde nach dem Start teilte das Unternehmen dann allerdings mit, das Starship schon nach rund drei Stunden in der Umlaufbahn und damit deutlich früher als zunächst geplant wieder zur Erde zurückholen zu wollen. Ein Grund dafür wurde zunächst nicht angegeben. Die Rakete sollte dann kontrolliert in den Pazifik stürzen.