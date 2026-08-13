Das geplante gigantische Unterseekabel zur Verbindung der Stromnetze von Griechenland, Zypern und Israel kommt einen weiteren Schritt voran. Der griechische Netzbetreiber ADMIE hat den Investitionsantrag für den Abschnitt zwischen Zypern und Israel bei den zuständigen Regulierungsbehörden beider Länder eingereicht. Dies teilte der Netzbetreiber in Athen mit.