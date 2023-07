Das Programm sieht unter anderem den Abbau von rund 300 Stellen in Overhead-Funktionen vor. Weitere Anpassungen in der Grössenordnung von 400 bis 600 Stellen könnten aber nicht ausgeschlossen werden, so die Mitteilung. Aktuell beschäftigt das Unternehmen weltweit 5555 Mitarbeitende. Wo der Abbau stattfinden soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Die Massnahmen werden laut den Angaben zunächst im zweiten Halbjahr einmalige Kosten von 45 bis 50 Millionen Franken verschlingen.