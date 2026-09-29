Sandro Brotz startete seine journalistische Karriere 1988 und war in den Folgejahren als Reporter, Nachrichtenchef und stellvertretender Chefredaktor beim Sonntagsblick und als Chefredaktor bei Radio 1 Tätig. 2012 wechselte er zu SRF. Dort arbeitete er als Moderator und stellvertretender Redaktionsleiter der Rundschau sowie seit 2019 als Hauptmoderator der «Arena».