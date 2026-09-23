Ringier begründete den Stellenabbau am Mittwoch mit dem anhaltenden Wandel im Medienmarkt. Während die digitale Nutzung zunehme, stünden die Einnahmen aus dem traditionellen Print- und Werbegeschäft stark unter Druck, heisst es in einer Medienmitteilung. In der Westschweiz bestehe deshalb derzeit ein Ungleichgewicht zwischen Betriebskosten und Einnahmen.