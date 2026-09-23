Der Medienkonzern Ringier baut in der Westschweiz 14 Stellen ab, darunter sechs in den Redaktionen. Von insgesamt 74 Stellen in der Romandie fällt damit fast jede fünfte weg. Betroffen sind das Onlineportal blick.ch (Romandie) sowie die Titel «L'Illustré» und das Wirtschaftsmagazin «PME».