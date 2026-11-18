Während in München der Alltag im komplexen Stadtverkehr trainiert wird, setzt die Hauptstadtregion einen industriellen Kontrapunkt: Am Montag hatte Tesla angekündigt, drei Milliarden Euro in den Ausbau seines Werks im brandenburgischen Grünheide bei Berlin zu investieren. Dort soll ab 2029 das eigene, komplett lenkrad- und pedallose Robotaxi «Cybercab» in Grossserie vom Band rollen - mit einer Zielkapazität von bis zu einer Million Fahrzeugen pro Jahr.