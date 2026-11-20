Im sogenannten Deep Tech Center arbeiten rund 60 Personen daran, KI, Robotik und Sensoren für Nestlé nutzbar zu machen. Dabei kooperiert der Konzern mit Technologiegiganten wie Microsoft, Google, IBM oder der US-Roboterfirma Boston Dynamics sowie mit Schweizer Start-ups und der ETH Lausanne. Die Technologien werden in Orbe getestet und für den weltweiten Einsatz in den Nestlé-Fabriken angepasst.