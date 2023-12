Analysten begrüssen die Pläne zur Übernahme von Carmot. Für den ZKB-Experten Marcel Brand suggeriert der Deal zwar, dass die Konkurrenz in den stark wachsenden Obesitas- und Diabetesmärkten stark zunehmen wird. «Doch die Märkte sind gross genug für 'me too' Produkte, insbesondere wenn der Preis stimmt», fasst er zusammen. Zudem seien Investoren Aktien mit Produkten gegen Fettleibigkeit positiv gegenüber eingestellt.