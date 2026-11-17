Giredestrant ist ein sogenannter SERD, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, der nächsten Generation, der den Östrogenrezeptor nicht nur blockiert, sondern gezielt abbaut und damit den hormonellen Wachstumssignalweg von Brustkrebszellen direkt unterbindet. Besonders vielversprechend ist seine Wirksamkeit auch bei ESR1-mutierten Tumoren, die gegenüber herkömmlichen Hormontherapien häufig resistent geworden sind.