In den USA hatte die Zulassungsbehörde FDA Ocrevus für Kinder und Jugendliche mit schubförmiger Multipler Sklerose bereits im Mai 2026 zugelassen. Für Erwachsene ist Ocrevus sowohl in der schubförmigen als auch in der primär progredienten Form der Multiplen Sklerose zugelassen. Weltweit sind mindestens 40'000 Kinder und Jugendliche von Multipler Sklerose betroffen, rund ein Drittel davon in Europa.