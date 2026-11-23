Die Studienergebnisse und die FDA-Zulassung zu Giredestrant stellen für Roche einen weiteren Meilenstein dar. Vor gut einer Woche wurde das Brustkrebsmittel in Kombination mit Everolimus zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs zugelassen wie Hormonrezeptor-positivem (ER+) Brustkrebs, HER2-negativem Tumor sowie ESR1-mutiertem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs. Voraussetzung für die Behandlung ist, dass die Erkrankung während oder nach einer adjuvanten endokrinen Therapie wieder auftritt.