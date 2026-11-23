Dabei handelt es sich um den häufigsten Brustkrebstyp, wie die FDA am Montag mitteilte. Das einmal täglich oral einzunehmende Medikament sei die erste neue Hormontherapie für Brustkrebs im Frühstadium seit über 20 Jahren. Die Zulassung umfasse Erwachsene mit dem genannten Brustkrebs im Stadium I, II oder III, bei denen nach einer Operation ein mittleres bis hohes Rückfallrisiko bestehe.