Zwischen Januar und September hat der Basler Konzern 46,5 Milliarden Franken umgesetzt, wie er am Donnerstag mitteilte. In der Berichtswährung Schweizer Franken ist das 1 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Plus von 6 Prozent. Nachdem Roche in den ersten beiden Quartalen 2026 zum Teil deutlich unter dem starken Franken gelitten hatte, sorgte dessen Abwertung im dritten Quartal für etwas Rückenwind. Wie Roche selbst berichtet, fielen die Währungseffekte im dritten Quartal mit +1 Prozent leicht positiv aus, nachdem sie im ersten Quartal mit -11 Prozent und im zweiten dann mit -4 Prozent noch klar belastet hatten.