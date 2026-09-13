Roches Partnerfirma Medilink hat positive Daten aus einer Phase-III-Studie für das Krebsmittel Tam-Peli (Tambotatug pelitecan) bei Patienten mit einem rückfälligen kleinzelligen Lungenkrebs veröffentlicht. Das Mittel senkte das Sterberisiko im Vergleich zum Standardmedikament Topotecan um 54 Prozent und das Risiko einer Krankheitsverschlechterung um 71 Prozent. Das Hauptziel der Studie sei damit erreicht worden, teilte Roche in der Nacht auf Sonntag mit.