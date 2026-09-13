Die Ergebnisse werden laut den Angaben am Sonntag an einer Lungenkrebskonferenz in Seoul präsentiert und gleichzeitig im Fachmagazin New England Journal of Medicine veröffentlicht.
Die Studie namens Taishan-302 umfasste 451 Patienten in China und verglich Tam-Peli mit Topotecan bei Patienten, deren Krankheit nach einer vorherigen Chemotherapie erneut aufgetreten war. Das mittlere Gesamtüberleben betrug 13,3 Monate mit Tam-Peli gegenüber 9,4 Monaten mit Topotecan. Die Ansprechrate auf die Behandlung lag bei 59,1 Prozent gegenüber 9,7 Prozent.
Tam-Peli ist ein sogenanntes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das den Botenstoff B7-H3 angreift, der auf Krebszellen häufig vorkommt. Das Mittel ist noch nicht zugelassen.
Roche entwickelt und vermarktet Tam-Peli ausserhalb von China, Hongkong und Macau und plant, rasch globale Phase-III-Studien zu starten. Das Mittel hat laut den Angaben etwa in den USA den Status «Breakthrough Therapy Designation» für besonders erfolgsversprechende neue Therapien.
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(AWP)