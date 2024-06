Die Daten der Phase-III-Studie Starglo wurden am Kongress der Europäischen Hämatologie Gesellschaft (EHA) vorgestellt, wie Roche am Samstag mitteilte. Die Behandlung mit Columvi in Kombination mit Gemcitabin und Oxaliplatin (GemOx) wurde verglichen mit einer Behandlung mit Mabthera und GemOx.