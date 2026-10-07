Einmal wöchentliche subkutane Injektionen von Petrelintide führten nach 28 Wochen in allen drei Behandlungsgruppen im Vergleich zu Placebo zu einem statistisch signifikanten und klinisch relevanten Rückgang des Körpergewichts, wie es in einer Mitteilung des dänischen Biotechunternehmens vom Mittwochabend hiess.