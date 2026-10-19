Für den Wirkstoff Giredestrant, eine Tablette zur Behandlung von Östrogenrezeptor-positivem, HER2-negativem Brustkrebs, werden Daten zur Lebensqualität aus der Phase-III-Studie lidEra präsentiert. Diese zeigen, dass die verbesserte Wirksamkeit von Giredestrant gegenüber der Standardhormontherapie nicht auf Kosten der Verträglichkeit oder der Lebensqualität der Patientinnen geht.