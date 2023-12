Der einzige Haken: Sie alle müssen ihre Wirksamkeit erst noch in weitere Forschungsprogrammen unter Beweis stellen. Der wichtigste Kandidat für Roche hat die Abkürzung CT-388. Er sei kurz vor dem Start eines Phase-II-Programms und soll für die Behandlung von Fettleibigkeit bei Patienten mit und ohne Typ-2-Diabetes eingesetzt werden. Erste Daten aus dem derzeit laufenden Programm erwartet die Roche-Pharma-Chefin Teresa Graham im ersten Halbjahr 2024. «Von dort aus sehen wir dann weiter - bis zur Zulassung ist es aber so oder so noch ein gutes Stück Weg», sagte sie im Gespräch mit AWP.