Gegen 9.20 Uhr fallen die Titel um 1,0 Prozent auf 388,00 Franken. Allerdings ging es die letzten Wochen teils deutlich nach oben, erst am Vortag wurde ein neues Mehrjahreshoch markiert. Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von knapp 18 Prozent zu Buche. Der SMI steht am Berichtstag mit 0,12 Prozent leicht im Minus.
Von einem Umsatz «kosmetisch» über den Erwartungen spricht Jefferies in einem frühen Kommentar. Beim Blick auf die beiden Sparten habe Pharma recht ordentlich über dem Konsens gelegen, Diagnostics eher wie erwartet abgeschnitten. Die Experten legen zudem bereits den Fokus auf die Entwicklung im kommenden Jahr - hier sei es schwierig, ein höheres Umsatzwachstum zu erwarten.
Auch JPMorgan findet nur neutrale Worte. Die leicht über dem Konsens ausgefallenen Umsätze in der Pharmasparte begründen die Analysten mit einem einmaligen Lagereffekt im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen ERP-Systems in Japan.
Etwas zuversichtlicher klingt es bei ZKB und Vontobel. Roche könne auf der soliden Basis die kommenden Monate mit vielversprechenden Launches in Angriff nehmen, schreibt beispielsweise die ZKB. Auch weitere Pipeline-Nachrichten könnten Treiber sein. Vontobel wertet die Umsatzzahlen als stark und erhofft sich weitere Details aus der laufenden Analystenkonferenz, besonders mit Blick auf die anstehende Zulassung von Giredestrant bei Brustkrebs oder für Gazyva. Auch Kommentare zu den jüngsten Fenebrutinib-Daten, die auf dem MS-Kongress in Toronto präsentiert wurden, seien willkommen.
dm/cg
(AWP)