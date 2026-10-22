Etwas zuversichtlicher klingt es bei ZKB und Vontobel. Roche könne auf der soliden Basis die kommenden Monate mit vielversprechenden Launches in Angriff nehmen, schreibt beispielsweise die ZKB. Auch weitere Pipeline-Nachrichten könnten Treiber sein. Vontobel wertet die Umsatzzahlen als stark und erhofft sich weitere Details aus der laufenden Analystenkonferenz, besonders mit Blick auf die anstehende Zulassung von Giredestrant bei Brustkrebs oder für Gazyva. Auch Kommentare zu den jüngsten Fenebrutinib-Daten, die auf dem MS-Kongress in Toronto präsentiert wurden, seien willkommen.